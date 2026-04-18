Pamela Anderson: "Als hätte ich gerade erst angefangen"

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Über ihren Imagewechsel weg von "Baywatch" sagte die 58-Jährige: "Gott sei Dank! Hoffentlich ist es so." Auf die Frage, was es mit ihr mache, plötzlich mit anderen Augen gesehen zu werden, erwiderte sie: "Ich bin so dankbar, dass ich das machen und mit so tollen Regisseuren arbeiten darf."

Ab dem 23. April ist Anderson im satirischen Thriller "Rosebush Pruning" in deutschen Kinos zu sehen. "Auch wenn meine Rolle jetzt in Rosebush Pruning nicht groß ist, bin ich Teil eines tollen Ensembles", sagte Anderson. "Wenn ich mit einem großartigen Regisseur arbeiten kann, komme ich auch, um nur einen Satz zu sagen."

Der Film des brasilianischen Regisseurs Karim Aïnouz sorgte bei der diesjährigen Berlinale für viel Gesprächsstoff. Im Zentrum der Geschichte steht eine wohlhabende amerikanische Familie mit Geld im Überfluss, deren Leben jeder Sinn fehlt und die sich immer wieder demonstrativ über Designermarken und Statussymbole definiert.