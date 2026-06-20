Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway präsentiert Babybauch

Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman bekamen ihren ersten gemeinsamen Sohn Jonathan im März 2016. Schon diese Schwangerschaft hatte Hathaway auf Instagram öffentlich gemacht – damals mit einem Strandfoto im Bikini. Der zweite Nachwuchs namens Jack kam im November 2019 auf die Welt.

Derzeit läuft "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos, in dem Hathaway ihre Kultrolle der Andy Sachs wieder aufgreift. Außerdem ist sie in dem Musikdrama "Mother Mary" zu sehen, in dem sie einen erschöpften Popstar spielt.