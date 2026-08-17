Oldtimer von Clark Gable gewinnt Bei US-Motorshow

Der Special Speedster wurde nur zwei Mal gebaut - der andere Wagen ging an Hollywood-Star Gary Cooper. Duesenberg, ein Sinnbild für damaligen amerikanischen Autoluxus, versuchte zu dieser Zeit, einen drohenden Zusammenbruch in der Großen Depression abzuwenden. Die Firma hoffte auf Hollywood als Zugpferd. Am Ende machte Duesenberg 1937 dicht. Coopers Special Speedster war ebenfalls beim Concours zu sehen, allerdings außerhalb des Wettbewerbs.

Beim Concours d'Elegance stehen meist aufwendig erneuerte Auto-Klassiker im Mittelpunkt. 2024 gewann jedoch ein 90 Jahre alter Bugatti-Rennwagen, der von seinen Besitzern ohne eine teure Restauration im Original-Zustand gepflegt wird. Vergangenes Jahr setzte sich ein einzigartiger Rennwagen von 1924 mit einer Holz-Karosserie durch.

Rund um die Oldtimer-Show entwickelte sich in den vergangenen Jahren ein mehrtägiges Event mit der Präsentation von Prototypen und Supersportwagen sowie Auktionen. Bei der Versteigerung des Auktionshauses Gooding Christie's wurde ein Rennwagen des Modells Shelby Cobra Daytona Coupe von 1964 für 42,9 Millionen Dollar (37 Millionen Euro) verkauft. Das Auto gehörte zu der Gruppe aus sechs Fahrzeugen, mit denen das US-Team gegen den mächtigen Rivalen Ferrari antrat und.