ABO

Oldtimer von Clark Gable gewinnt Bei US-Motorshow

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Clark Gable war Sammler schneller Autos
©APA, dpa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Ein Sportwagen, der einst Hollywood-Legende Clark Gable gehörte, hat in diesem Jahr die prestigeträchtige Oldtimer-Show im kalifornischen Pebble Beach gewonnen. Der 1935 gebaute Duesenberg SSJ Special Speedster setzte sich beim 75. Concours d'Elegance in einem Feld von mehr als 200 historischen Fahrzeugen durch. Gable, bekannt unter anderem als Rhett Butler in "Vom Winde verweht", war ein Sammler schneller Automobile.

von

Der Special Speedster wurde nur zwei Mal gebaut - der andere Wagen ging an Hollywood-Star Gary Cooper. Duesenberg, ein Sinnbild für damaligen amerikanischen Autoluxus, versuchte zu dieser Zeit, einen drohenden Zusammenbruch in der Großen Depression abzuwenden. Die Firma hoffte auf Hollywood als Zugpferd. Am Ende machte Duesenberg 1937 dicht. Coopers Special Speedster war ebenfalls beim Concours zu sehen, allerdings außerhalb des Wettbewerbs.

Beim Concours d'Elegance stehen meist aufwendig erneuerte Auto-Klassiker im Mittelpunkt. 2024 gewann jedoch ein 90 Jahre alter Bugatti-Rennwagen, der von seinen Besitzern ohne eine teure Restauration im Original-Zustand gepflegt wird. Vergangenes Jahr setzte sich ein einzigartiger Rennwagen von 1924 mit einer Holz-Karosserie durch.

Rund um die Oldtimer-Show entwickelte sich in den vergangenen Jahren ein mehrtägiges Event mit der Präsentation von Prototypen und Supersportwagen sowie Auktionen. Bei der Versteigerung des Auktionshauses Gooding Christie's wurde ein Rennwagen des Modells Shelby Cobra Daytona Coupe von 1964 für 42,9 Millionen Dollar (37 Millionen Euro) verkauft. Das Auto gehörte zu der Gruppe aus sechs Fahrzeugen, mit denen das US-Team gegen den mächtigen Rivalen Ferrari antrat und.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
So einfach ist Liebe nicht zu berechnen
Technik
Französischer Mathematiker will Formel für Liebe gefunden haben
Entscheidend sind offenbar soziale Umstände
Technik
Adipositas als Krankheit der Armen
Wichtiger als die perfekte Herzfrequenz ist die Regelmäßigkeit
Gesundheit
Ausdauersport: Wie geht dieses Zone-2-Training?
Jedes Kind reagiert individuell auf die Erkrankung des Elternteils
Gesundheit
Wenn Eltern psychisch erkrankt sind: Was Kinder stärkt
++ ARCHIVBILD ++ Wer viel im Freien arbeitet, hat ein erhöhtes Risiko für Melanome
Technik
Deutsche Dermatologen warnen vor Melanom durch Außenarbeiten
Für ein Gespräch über Intimität braucht es ausreichend Zeit und Ruhe
Gesundheit
Was kann ich tun, wenn ich einfach nicht zum Orgasmus komme?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER