Komoot navigiert offline auf Wear-OS-Uhren

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Bisher konnte Wear-OS-Smartwatches nur die nächste Abbiegung anzeigen, die Navigation lief auf dem Smartphone. Die Neuerungen im Detail:
- Volle Offline-Funktionalität und Offline-Karte: Internetverbindung oder Verbindung zum Smartphone sind nicht nötig.
- Intuitive Abbiegehinweise mit Vibrationssignalen und visuellen Hinweisen.
- Direktes Aufzeichnen von Tracks direkt auf der Uhr.
- Individuell anpassbare Echtzeit-Statistiken.
- Automatisches Re-Routing zurück zur ursprünglich geplanten Strecke, wenn man vom Weg abgekommen ist.
- Optimierte Akkulaufzeit durch Darstellung einer vereinfachten Karte, die weniger Strom verbraucht, wenn sich das Display im Always-on-Modus befindet.
- Offline-Zwischenspeicher für mehrere Touren auf der Uhr.
Komoot arbeitet nach eigenen Angaben an weiteren Features für Wear OS, die in den kommenden Monaten verteilt werden sollen:
- Änderungen an der Route, die auf dem Telefon vorgenommen werden, erscheinen sofort auf der Uhr, ohne eine laufende Aufzeichnung zu unterbrechen (Live-Sync).
- Teilen des eigenen Standortes in Echtzeit (Live-Tracking).
- Entfernungsangaben zu den nächsten Points of Interest (POI), etwa Cafés, Naturschauspiele oder andere Sehenswürdigkeiten.
- Anzeige bevorstehender Anstiege samt Angabe der Steigung und verbleibenden Bergauf-Dauer (Climb-Funktion).
---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Komoot/Komoot
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