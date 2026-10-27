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Komoot navigiert offline auf Wear-OS-Uhren

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Komoot läuft auf Wear-OS-Smartwatches nun autark mit Karten
©Komoot, APA, dpa, GMS
Apple Watches mit Komoot können schon länger allein, nun werden auch Android-basierte Smartwatches unabhängiger vom Smartphone: Ein Update der verbreiteten Routenplaner-App bringt detaillierte Offline-Karten, Abbiegehinweise und Tourenaufzeichnungen auf Wear-OS-Uhren. Smartwatches wie Modelle von Samsung Galaxy, Google Pixel oder OnePlus können so fortan beim Navigieren in der Tasche oder im Zweifel ganz daheim bleiben, was besonders für Radfahrende interessant ist.

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Bisher konnte Wear-OS-Smartwatches nur die nächste Abbiegung anzeigen, die Navigation lief auf dem Smartphone. Die Neuerungen im Detail:

- Volle Offline-Funktionalität und Offline-Karte: Internetverbindung oder Verbindung zum Smartphone sind nicht nötig.

- Intuitive Abbiegehinweise mit Vibrationssignalen und visuellen Hinweisen.

- Direktes Aufzeichnen von Tracks direkt auf der Uhr.

- Individuell anpassbare Echtzeit-Statistiken.

- Automatisches Re-Routing zurück zur ursprünglich geplanten Strecke, wenn man vom Weg abgekommen ist.

- Optimierte Akkulaufzeit durch Darstellung einer vereinfachten Karte, die weniger Strom verbraucht, wenn sich das Display im Always-on-Modus befindet.

- Offline-Zwischenspeicher für mehrere Touren auf der Uhr.

Komoot arbeitet nach eigenen Angaben an weiteren Features für Wear OS, die in den kommenden Monaten verteilt werden sollen:

- Änderungen an der Route, die auf dem Telefon vorgenommen werden, erscheinen sofort auf der Uhr, ohne eine laufende Aufzeichnung zu unterbrechen (Live-Sync).

- Teilen des eigenen Standortes in Echtzeit (Live-Tracking).

- Entfernungsangaben zu den nächsten Points of Interest (POI), etwa Cafés, Naturschauspiele oder andere Sehenswürdigkeiten.

- Anzeige bevorstehender Anstiege samt Angabe der Steigung und verbleibenden Bergauf-Dauer (Climb-Funktion).

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Komoot/Komoot

Rendering: Komoot/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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