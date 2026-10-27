Komoot navigiert offline auf Wear-OS-Uhren

Bisher konnte Wear-OS-Smartwatches nur die nächste Abbiegung anzeigen, die Navigation lief auf dem Smartphone. Die Neuerungen im Detail:

- Volle Offline-Funktionalität und Offline-Karte: Internetverbindung oder Verbindung zum Smartphone sind nicht nötig.

- Intuitive Abbiegehinweise mit Vibrationssignalen und visuellen Hinweisen.

- Direktes Aufzeichnen von Tracks direkt auf der Uhr.

- Individuell anpassbare Echtzeit-Statistiken.

- Automatisches Re-Routing zurück zur ursprünglich geplanten Strecke, wenn man vom Weg abgekommen ist.

- Optimierte Akkulaufzeit durch Darstellung einer vereinfachten Karte, die weniger Strom verbraucht, wenn sich das Display im Always-on-Modus befindet.

- Offline-Zwischenspeicher für mehrere Touren auf der Uhr.

Komoot arbeitet nach eigenen Angaben an weiteren Features für Wear OS, die in den kommenden Monaten verteilt werden sollen:

- Änderungen an der Route, die auf dem Telefon vorgenommen werden, erscheinen sofort auf der Uhr, ohne eine laufende Aufzeichnung zu unterbrechen (Live-Sync).

- Teilen des eigenen Standortes in Echtzeit (Live-Tracking).

- Entfernungsangaben zu den nächsten Points of Interest (POI), etwa Cafés, Naturschauspiele oder andere Sehenswürdigkeiten.

- Anzeige bevorstehender Anstiege samt Angabe der Steigung und verbleibenden Bergauf-Dauer (Climb-Funktion).