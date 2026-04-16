Neuer James Bond-Darsteller wird weiterhin gesucht

Fast fünf Jahre nach der Premiere des bislang letzten 007-Abenteuers "Keine Zeit zu sterben" ist die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig dem Vernehmen nach in vollem Gange. Für alle Beteiligten sei es ein Lebenstraum und eine große Verantwortung, das nächste Kapitel der beliebten Filmreihe umzusetzen, betonte Valenti. "Sie können sicher sein, dass wir uns die Zeit nehmen, dies mit Sorgfalt und großem Respekt anzugehen."

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wer die Rolle des berühmten Geheimagenten übernehmen könnte. Mehrfach verkündeten Boulevardmedien eine angebliche Verpflichtung, die sich nicht bestätigte. Nach den Briten Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und dem Australier Jacob Elordi wurde zuletzt der erst 23-jährige Louis Partridge als 007-Kandidat gehandelt. Laut Insidern soll die Rolle von einem eher unbekannten britischen Schauspieler besetzt werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist.

Der nächste Bond-Film wird der erste, seit die langjährigen Macher Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die ikonische Filmreihe abgegeben haben, die ihr Vater Albert R. "Cubby" Broccoli 1962 gestartet hatte. Für "Bond 26" - so der Arbeitstitel - wurden erfahrene Filmgrößen verpflichtet: die Produzenten Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe, Regisseur Denis Villeneuve (kommender Film: "Dune: Part Three") und Drehbuchautor Steven Knight ("Peaky Blinders").

"Wenn man eines der beliebtesten Franchises der Geschichte mit einem Weltklasse-Filmteam zusammenbringt, legt man den Grundstein für etwas, das dem Bond-Mythos wirklich gerecht wird", sagte Valenti in Las Vegas. "Dieser Film wird kommen. Und wenn die Zeit reif ist, werden wir viel mehr darüber zu berichten haben."

Autor Knight, der sich bei seiner Arbeit laut Insidern an den Romanen von James-Bond-Erfinder Ian Fleming orientiert, hielt sich zuletzt ebenfalls bedeckt. "Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London auf die Frage nach dem aktuellen Stand seines Drehbuchs. "Ich kann nur sagen, dass ich die Arbeit liebe, aber mehr nicht."