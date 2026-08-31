Naomi Watts wird in San Sebastian für ihr Lebenswerk geehrt

Der Ehrenpreis wird dem 57-Jährigen Hollywoodstar am 19. September bei einer Gala im Kursaal der nordspanischen Küstenstadt überreicht. Anschließend wird ihr neuer Film "The Housewife" gezeigt, das Spielfilmdebüt des kanadischen Regisseurs Ben Shirinian.

Watts gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den international profiliertesten Schauspielerinnen. Ihren Durchbruch feierte sie 2001 mit David Lynchs surrealem Psychothriller "Mulholland Drive". Bereits ein Jahr später etablierte sich Watts auch im Mainstream-Kino. In Gore Verbinskis Horrorfilm "The Ring" spielte sie die Journalistin Rachel Keller, die einem mysteriösen Videoband auf der Spur ist.

Für ihre Rolle in Alejandro González Iñárritus "21 Grams" (2003) erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. 2012 folgte eine zweite Nominierung für Juan Antonio Bayonas Katastrophendrama "The Impossible". Darin spielte sie eine Mutter, die mit ihrer Familie den Tsunami im Indischen Ozean von 2004 überlebt.

Das Festival hob zudem ihre große Bandbreite an Filme hervor - von Independent-Filme bis zu großen Hollywood-Blockbustern wie Peter Jacksons "King Kong" (2005). Watts arbeitete auch mit Regisseuren des Autorenkinos David Cronenberg ("Eastern Promises") oder Michael Haneke ("Funny Games U.S.") zusammen.

Watts ist nach dem deutschen Regisseur Werner Herzog die zweite Preisträgerin der 74. Festival-Ausgabe, die vom 18. bis 26. September stattfindet. San Sebastián gehört mit Cannes, Venedig und Berlin zu den wichtigsten internationalen Filmfestivals.