Clueso lässt Sommer mit "Hitzewelle" ausklingen

Im Refrain des Lieds heißt es: "Und wir schwimmen auf Asphalt durch die Tiefsee. 30 Grad, mir ist kalt in der Heatwave." Passend zu dem scheinbar widersprüchlichen Text kommt auch das offizielle Video zur Single daher: Darin singen Clueso und OK-Kid-Sänger Jonas Schubert in molligsten Winter-Outfits samt Mantel und flauschiger Mütze bei sonnigem Wetter an einem Pool.

Schubert sei nach einem Festival auf ihn zugekommen und habe ihn um Hilfe bei dem Song gebeten, sagte Clueso in einem anderen Insta-Video. Das Lied sei vor etwa einer Woche fertig gewesen. "Und wir haben gesagt, wir hauen es jetzt einfach raus. Es passt natürlich noch, solange es warm ist." Meteorologisch endet der Sommer offiziell am 31. August.