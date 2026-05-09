Monroe-Auktion gibt Einblick in private Welt der Ikone

"Marilyn ist einfach eine Ikone", sagte Brian Chanes von Heritage Auctions bei einer Vorbesichtigung der Sammlung. "Die Menschen lieben und verehren Marilyn bis heute." Zu den bemerkenswertesten Stücken gehören Dokumente, die noch nie öffentlich gezeigt wurden. Die Papiere geben Aufschluss über ihre Liebesbeziehungen, ihre Ängste im Zusammenhang mit einer Fehlgeburt und ihre Betrachtungen über die Sterblichkeit.

Von Modeschmuck, den die 1962 verstorbene Monroe trug, bis hin zu Kunstwerken, die sie einst in Händen hielt, bietet die Sammlung den Käufern einen intimen Einblick in ihre persönliche Welt. Die Auktion umfasst auch Korrespondenz ihres Ex-Mannes, des Dramatikers Arthur Miller, die die emotionalen Schwierigkeiten ihrer Ehe offenbart, sowie einen bisher unveröffentlichten Brief von Monroes Psychiater, der den Tag vor ihrem Tod beschreibt.

Chanes hob ein "besonders bewegendes Dokument" aus der Zeit hervor, als Monroe "Manche mögen's heiß" drehte. Auf Briefpapier des Hotel del Coronado flehte sie um Hilfe, da ihre psychischen Probleme die Produktion zu gefährden drohten. "Kurz bevor sie eine Überdosis nahm und die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten, schrieb sie: 'Ich fühle mich, als würde ich ertrinken'", so Chanes. "Man spürt die Qual in ihren Worten." Monroe zeichnete auf demselben Briefpapier eine Strichmännchenfigur im Wasser, die um Hilfe fleht - ein Bild, das die psychischen Probleme verdeutliche, mit denen sie während ihrer gesamten Karriere zu kämpfen hatte.