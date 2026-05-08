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Nana Mouskouri kann "nicht mehr so singen wie früher"

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++ ARCHIVBILD ++ Nana Mouskouri gab Liebe der Menschen immer Sicherheit
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Nana Mouskouri kann "nicht mehr so singen wie früher": Die 91-Jährige führt dies auf ihr hohes Alter zurück. "Ich war eine der glücklichsten Sängerinnen der Welt. Viele Menschen haben mich geliebt. Das hat mir immer Sicherheit gegeben. Und jetzt bin ich sehr alt und kann nicht mehr so singen wie früher, nur ein bisschen. Eines Tages verlässt einen das Singen dann ganz", sagte die 91-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

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Das Singen ist für Mouskouri, die in Athen, Paris und Genf lebt und auf eine mehr als 65-jährige Musikkarriere zurückblickt, eine so ernste Angelegenheit, dass sie nach eigenen Angaben nicht unter der Dusche singt. "Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, nur dort zu singen, wo ich dem Gesang nicht wehtue. Unter der Dusche geht es schon wegen des Wasserrauschens nicht und wegen all der Seifen und Shampoos", sagte sie.

Zuletzt war Mouskouri auf dem im März erschienenen Gospelalbum von Nina Hagen mit dem gemeinsamen Song "Never Grow Old" vertreten.

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