Nana Mouskouri kann "nicht mehr so singen wie früher"

Das Singen ist für Mouskouri, die in Athen, Paris und Genf lebt und auf eine mehr als 65-jährige Musikkarriere zurückblickt, eine so ernste Angelegenheit, dass sie nach eigenen Angaben nicht unter der Dusche singt. "Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, nur dort zu singen, wo ich dem Gesang nicht wehtue. Unter der Dusche geht es schon wegen des Wasserrauschens nicht und wegen all der Seifen und Shampoos", sagte sie.

Zuletzt war Mouskouri auf dem im März erschienenen Gospelalbum von Nina Hagen mit dem gemeinsamen Song "Never Grow Old" vertreten.