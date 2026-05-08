"Walk of Fame"-Stern für Miley Cyrus wie "ein Traum"

Schauspielerin Anya Taylor Joy (30, "Furiosa: A Mad Max Saga") und Modeschöpferin Donatella Versace (71) werden als Gastrednerinnen bei der Zeremonie erwartet.

Bereits im vorigen Juli hatten die Verleiher 35 Sternen-Empfänger für 2026 namentlich bekanntgegeben, ohne die Termine für die Ehrungen zu nennen. Cyrus zeigte sich damals stolz: "Als ich als kleines Mädchen zum ersten Mal von Nashville nach L.A. kam, wohnte meine Familie in einem Hotel am Hollywood Boulevard, und ich machte mit meinem Vater nächtliche Spaziergänge", schrieb sie auf Instagram. "Jetzt auf diesem legendären Boulevard verewigt zu werden, umgeben von den Ikonen, die mich inspiriert haben, fühlt sich wie ein Traum an."

Die Tochter von Country-Star Billy Ray Cyrus, die durch die Teenie-Serie "Hannah Montana" bekannt wurde, hatte später mit Hits wie "Wrecking Ball" und "Flowers" weltweit Erfolg. Mit "Something Beautiful" brachte sie 2025 ihr neuntes Studioalbum heraus. Einer der dreizehn Songs des Albums hat den Titel "Walk of Fame". Ein Video zu dem Lied hatte die Sängerin auf dem Boulevard in Hollywood gedreht - mit schmerzhaften Folgen: beim Wälzen auf dem "Walk of Fame" habe sie sich eine Knie-Infektion eingefangen, erzählte der Star im vorigen Mai in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". Die "brutale Infektion" hätte im Krankenhaus behandelt werden müssen.