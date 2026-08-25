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Mette-Marit und Haakon feiern Silberhochzeit

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++ ARCHIVBILD ++ "25 Jahre voller Liebe, Familie und einem gemeinsamen Leben"
©APA/APA/dpa/Jens Kalaene
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Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit (beide 53) haben sich am Tag ihrer Silberhochzeit auf einem neuen Bild auf dem Gelände ihres Zuhauses Schloss Skaugum gezeigt. "25 Jahre voller Liebe, Familie und einem gemeinsamen Leben", schrieb das Königshaus am Dienstag unter das Foto, das es anlässlich des Hochzeitstags auf Instagram teilte. Darauf ist das Kronprinzenpaar lächelnd und in sommerlichen Outfits zu sehen.

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Vor 25 Jahren – am 25. August 2001 – hatten sich die beiden in der Domkirche in Oslo das Jawort gegeben. Die letzten Monate waren nicht einfach für das Paar. Die schwer lungenkranke Kronprinzessin hatte im Sommer eine neue Lunge bekommen. Deshalb findet die Feier zur Silberhochzeit privat statt.

( S E R V I C E - www.instagram.com/p/Dcc9QpTo7J0/?hl=en )

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