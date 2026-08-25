Mette-Marit und Haakon feiern Silberhochzeit

Vor 25 Jahren – am 25. August 2001 – hatten sich die beiden in der Domkirche in Oslo das Jawort gegeben. Die letzten Monate waren nicht einfach für das Paar. Die schwer lungenkranke Kronprinzessin hatte im Sommer eine neue Lunge bekommen. Deshalb findet die Feier zur Silberhochzeit privat statt.

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