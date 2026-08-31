Mette-Marit absolviert ersten Termin als Königin

Kinder und Enkelkinder des Königs werden den Sarg nach Angaben des Hofs begleiten. Auch Haralds Witwe Königin Sonja wird dabei sein. Die Prozession wird vom Hofchef angeführt, der die Königskrone auf einem Polster trägt. Mitarbeiter des Hofs bilden in den Sälen des Schlosses, durch die der Sarg getragen wird, ein Spalier, und schließen sich der Prozession an, sobald der Sarg vorbeigezogen ist.

In der Schlosskapelle wird der Sarg auf ein Katafalk gestellt. Die Königskrone und das Reichsschwert werden auf den Sarg gelegt. "Die Orden werden am Fußende des Sarges platziert", hieß es vom Hof. Blumenherzen und Kränze der Familie werden um den Sarg gelegt. In der Kapelle findet anschließend eine private Gedenkfeier für die Familie von König Harald, dessen Hof und Adjutanten statt. Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben.