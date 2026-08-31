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Sizilianisches One Pot Hühnchen aus dem Ofen

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Hühneroberkeulen sind das Fleisch-Topping
©APA, dpa-tmn, Julia uehren
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Dieses Gericht bringt die typischen Aromen Siziliens unkompliziert in einen einzigen Topf. Die italienische Insel ist bekannt für sonnengereifte Zitronen, ihre würzigen Nocellara-Oliven und Kapern. Das alles wandert zusammen in einen Topf. Reis und weiße Bohnen bilden dabei nicht nur eine sättigende Grundlage: Während der Reis den Geflügelfond und die Aromen vollständig aufsaugt, bringen die cremigen Bohnen eine Sämigkeit und Struktur ins Gericht.

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Hühneroberkeulen sind das Fleisch-Topping. Sie werden auf der Hautseite kurz angebraten, bevor alle anderen Zutaten in den Topf kommen. Dann garen sie oben auf dem Reis im Ofen. Wer die Haut des Huhns am Ende richtig knusprig mag, nimmt für die letzten Minuten den Topfdeckel ab und schaltet im Ofen die Grillfunktion dazu.

Meine Weinempfehlung führt natürlich direkt auf die Insel: Ein sonnenverwöhnter Grillo aus Sizilien bringt mit seinen feinen Zitrus- und Pfirsichnoten, seinem Duft mediterraner Kräuter und seiner salzigen Frische genau die richtige Balance zu den salzigen Kapern und Oliven ins Glas.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren

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