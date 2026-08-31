Sizilianisches One Pot Hühnchen aus dem Ofen

Hühneroberkeulen sind das Fleisch-Topping. Sie werden auf der Hautseite kurz angebraten, bevor alle anderen Zutaten in den Topf kommen. Dann garen sie oben auf dem Reis im Ofen. Wer die Haut des Huhns am Ende richtig knusprig mag, nimmt für die letzten Minuten den Topfdeckel ab und schaltet im Ofen die Grillfunktion dazu.

Meine Weinempfehlung führt natürlich direkt auf die Insel: Ein sonnenverwöhnter Grillo aus Sizilien bringt mit seinen feinen Zitrus- und Pfirsichnoten, seinem Duft mediterraner Kräuter und seiner salzigen Frische genau die richtige Balance zu den salzigen Kapern und Oliven ins Glas.