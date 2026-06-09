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Madonna sorgt mit Video für mächtig Aufsehen

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Madonna weiß, wie man Werbung macht
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Die Queen of Pop Madonna hat mit einem Video im Vorfeld der Veröffentlichung ihres neuen Albums mächtig Aufsehen erregt. Darin strahlt nicht nur der Sängerin und den sie umgebenden Tänzern ein Laser aus dem Schritt, sie feiert auch eine Party mit Supermodel Kate Moss und dem Schauspieler Benedict Cumberbatch.

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Das 13-minütige Video ist auch eine Vorschau auf das Album "Confessions II", das am 3. Juli erscheinen soll. Neben Schauspielerin Julia Garner hat auch Madonnas Tochter Lourdes Leon einen Gastauftritt in dem Video.

"Confessions II" ist das erste Album der Sängerin seit 2019 mit neuem Material. Der Name ist angelehnt an das 2005 erschienene Erfolgsalbum "Confessions on a Dancefloor" der heute 67-Jährigen. Dieses enthielt unter anderem den Hit "Hung Up".

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