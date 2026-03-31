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Laura Dern soll in Serie über Jeffrey Epstein mitspielen

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Oscarpeisträgerin mimt Journalistin
©ROBIN L MARSHALL, Getty Images North America, APA
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Oscarpreisträgerin Laura Dern (59) übernimmt Medienberichten zufolge eine Rolle in einer Mini-Serie über Jeffrey Epstein. Wie "The Guardian" und das Branchenblatt "Variety" berichteten, soll Laura Dern die Journalistin Julie K. Brown spielen, die mit ihren Recherchen wesentlich dazu beitrug, den Skandal öffentlich zu machen. Browns Buch "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story" (2021) soll Grundlage für die Serie sein.

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Produziert werden soll die Serie von Dern, Brown und Adam McKay, der unter anderem die HBO-Serie "Succession" produzierte und Regie bei dem Netflix-Film "Don't Look Up" führte. Adaptiert werden soll das Buch von "House of Cards"-Autorin Sharon Hoffmann, die ebenfalls als Produzentin dabei ist.

Einen Titel und einen Erscheinungstermin gibt es für das Projekt bisher nicht. Sony Pictures Television sucht den Berichten zufolge gerade nach einem Abnehmer für die Serie.

Der 2019 in Untersuchungshaft gestorbene US-Multimillionär hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer hohen Zahl an Opfern betrieben. Epstein unterhielt beste Kontakte in die High Society. In den vom US-Justizministerium in den vergangenen Wochen veröffentlichten Akten zu den Ermittlungen tauchen etliche prominente Persönlichkeiten auf - die namentliche Erwähnung ist allerdings noch kein Beweis für ein Fehlverhalten.

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