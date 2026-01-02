News Logo
ABO

K-Pop-Giganten BTS kündigen neues Album an

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt. Dieses soll am 20. März erscheinen, wie das Label von BTS bereits am Donnerstag bekannt gab. Nach Erscheinen des Albums wird die siebenköpfige Band zudem auf Welttournee gehen.

von

Das bisher letzte Album der Gruppe ("Proof") stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie "Dynamite" und "Permission to Dance" hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle "No More Dream" veröffentliche BTS im Juni 2013.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
News
Trotz allem tröstlich: Tagebuchprosa von Ilma Rakusa
News
MTV Germany jetzt ohne Musikvideos im Programm
News
BAP-Sänger bleibt trotz der Weltlage Zweckoptimist
Die Clooneys haben seit 2021 einen Bauernhof in Südfrankreich
Schlagzeilen
George Clooney ist jetzt Franzose
Elsa Schirapelli schuf Mode für die unabhängige moderne Frau
News
Chanels Konkurrentin: Biografie über Elsa Schiaparelli
Idris Elba darf sich bald "Sir" nennen
Schlagzeilen
Ritterschlag für Idris Elba - Orden für Osman und Lucas
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER