News Logo
ABO

BAP-Sänger bleibt trotz der Weltlage Zweckoptimist

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Wolfgang Niedecken (74) bleibt trotz der angespannten politischen Weltlage Zweckoptimist. "Ich muss mir nur meine Kinder und Enkel anschauen, dann zwinge ich mich dazu, Optimist zu sein", sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Denn wie soll ich ihnen sonst in die Augen sehen? Diese Verpflichtung spüre ich schon. Ich habe mein Bestes zu geben, damit es irgendwie weitergeht."

von

Wer Kinder und Enkel habe, könne nicht einfach mit den Schultern zucken und sagen: "Das wird nichts mehr." Viele in seinem Alter hätten nach seiner Beobachtung allerdings resigniert. "Wir leben halt in einer Zeit, in der skrupellose Populisten an die Macht drängen oder an der Macht bleiben wollen."

Der Kölsch-Rocker wird am 30. März 75 Jahre alt. Mit seiner Band BAP, die 2026 50 Jahre alt wird, geht er ab November auf Tournee. Diese führt am 4. Dezember auch in die Wiener Stadthalle. Titel der Tour: "Die Zielgerade."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Clooneys haben seit 2021 einen Bauernhof in Südfrankreich
Schlagzeilen
George Clooney ist jetzt Franzose
Elsa Schirapelli schuf Mode für die unabhängige moderne Frau
News
Chanels Konkurrentin: Biografie über Elsa Schiaparelli
Idris Elba darf sich bald "Sir" nennen
Schlagzeilen
Ritterschlag für Idris Elba - Orden für Osman und Lucas
Take That sind heute ein Trio
News
Dokumentation über Boygroup Take That startet im Jänner
Als fünfter Musikstar über dieser Hürde
Schlagzeilen
Beyoncé nun Milliardärin
Brigitte Bardot im Jahr 1965
Schlagzeilen
Brigitte Bardot soll am 7. Jänner beigesetzt werden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER