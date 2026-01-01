News Logo
MTV Germany jetzt ohne Musikvideos im Programm

Der Musiksender MTV Germany streicht Musikvideos aus seinem Programm. Der Fernsehkanal will künftig stattdessen auf andere Schwerpunkte setzen, wie aus dem Programmplan für diesen Monat hervorgeht. So laufen im Jänner vor allem Clipshows, Dokusoaps und Reality-Formate, darunter "Germany Shore", "Caught In The Act: Unfaithful" oder "Catfish: The TV Show". In der Neujahrsnacht waren die letzten Musikstrecken zu sehen, darunter "MTV in the Mix".

Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass sich das Programm ab Jänner verändert. Schon seit Jahren wird verstärkt auf Reality-Shows und andere Unterhaltungsformate gesetzt.

Der 1981 in den USA gestartete Fernsehsender prägte mit Musikvideos ganze Generationen und die Popkultur. Es war der weltweit erste Musiksender mit 24-Stunden-Programm. Inzwischen hat MTV mehrere nationale Ableger.

In Deutschland startete der Kanal im Jahr 1997. Der Musiksender gründete damals den Ableger MTV Germany als Reaktion auf den Konkurrenzdruck des deutschsprachigen Musiksenders Viva, der mittlerweile abgeschaltet ist.

