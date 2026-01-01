MTV Germany jetzt ohne Musikvideos im Programm

Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass sich das Programm ab Jänner verändert. Schon seit Jahren wird verstärkt auf Reality-Shows und andere Unterhaltungsformate gesetzt.

Der 1981 in den USA gestartete Fernsehsender prägte mit Musikvideos ganze Generationen und die Popkultur. Es war der weltweit erste Musiksender mit 24-Stunden-Programm. Inzwischen hat MTV mehrere nationale Ableger.

In Deutschland startete der Kanal im Jahr 1997. Der Musiksender gründete damals den Ableger MTV Germany als Reaktion auf den Konkurrenzdruck des deutschsprachigen Musiksenders Viva, der mittlerweile abgeschaltet ist.