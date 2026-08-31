Jeanette Biedermann heißt Söhnchen willkommen

Als Sängerin gewann sie etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera. Im vergangenen Jahr trat sie als Kandidatin in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an.

"Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für ein so kleines, magisches Wesen", zitiert die "Bild" Biedermann. "Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er. Freudentränen und ein tiefes Gefühl überwältigender Liebe! Immer wieder Tränen des Glücks. Die Geburt war die größte Herausforderung meines Lebens. Aber am Ende hat das allergrößte Geschenk und das Glück unseres Lebens auf uns gewartet."

Im März hatte Biedermann auf Instagram geschrieben: "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!" Dazu hatte sie ein Bild von sich in einem roten Kleid mit einem sichtbaren Babybauch gestellt. "Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist, dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay", meinte sie damals. Jetzt hätten die Natur und die Bestimmung entschieden, ihr dieses kleine Wunder zu schenken.