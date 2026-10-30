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Høiby will aus U-Haft freikommen

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Høiby verbringt die U-Haft mit Fußfessel zuhause
©Afp, APA, ODD ANDERSEN
Der älteste Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit, Marius Borg Høiby (29), will laut norwegischen Medien erneut die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragen. "Die derzeitige Untersuchungshaft-Situation ist anstrengend für Høiby", sagte der neue Verteidiger des Norwegers, Alexander Greaker, dem Medium Nettavisen. "Die Belastung ist größer, als es in der Öffentlichkeit aussieht."

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Høiby sitzt seit Februar in U-Haft, bisher wurde diese regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Am Montag muss das Gericht wieder über eine Verlängerung entscheiden. Seit dem Sommer verbringt der 29-Jährige die Untersuchungshaft allerdings bereits mit elektronischer Fußfessel zu Hause bei seiner Mutter und seinem Stiefvater, König Haakon VIII., auf Gut Skaugum.

Høiby war im Juni wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Norweger hat das Urteil angefochten, ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Neu aufgerollt werden dabei die Vorwürfe der Vergewaltigungen sowie der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin.

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