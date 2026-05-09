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Heidi Klum erleidet Muskelfaserriss und bleibt locker

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++ ARCHIVBILD ++ Heidi Klum lässt sich die Laune nicht verderben
©APA, dpa, Annette Riedl
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Supermodel Heidi Klum ist wegen eines Muskelfaserrisses am Bein im Krankenhaus behandelt worden. In einer Story bei Instagram zeigt sich die 53-Jährige mit hochgelegtem Bein und Eiswürfelbeutel auf der Fahrt in eine Notaufnahme in Barcelona, dann humpelnd über einen langen Krankenhausflur, wartend in der Notaufnahme und schließlich bei der Diagnose.

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Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegt. "Schön", kommentiert sie trocken. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll sie bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein.

Trotz offensichtlicher Schmerzen lässt sich Klum das Lachen nicht nehmen: "Das ist gar nicht lustig", betont sie zwar, muss aber ebenso wie ihre Begleitung unaufhörlich kichern, während sie im Wartebereich auf Behandlung wartet. Auch als sie nach der Behandlung auf eine Krücke gestützt über einen Flur humpelt, lacht sie tapfer in die Handykamera.

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