Heidi Klum erleidet Muskelfaserriss und bleibt locker

Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegt. "Schön", kommentiert sie trocken. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll sie bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein.

Trotz offensichtlicher Schmerzen lässt sich Klum das Lachen nicht nehmen: "Das ist gar nicht lustig", betont sie zwar, muss aber ebenso wie ihre Begleitung unaufhörlich kichern, während sie im Wartebereich auf Behandlung wartet. Auch als sie nach der Behandlung auf eine Krücke gestützt über einen Flur humpelt, lacht sie tapfer in die Handykamera.