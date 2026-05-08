Mutter verteidigt Autor Frank Schätzing gegenüber Lehrerin

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Der deutsche Schriftsteller Frank Schätzing ist seiner Mutter ewig dankbar, weil die ihn nach einer Demütigung in der Schule gegenüber einer Lehrerin verteidigt hat. Die Lehrerin habe ihn in der Grundschule wegen Unaufmerksamkeit vor der ganzen Klasse mit einem gebastelten "Trottel-Orden" gedemütigt, sagte der 68-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe).

von APA