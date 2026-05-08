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So kümmern Sie sich gut um Ihr Zahnfleisch

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Verlorenes Zahnfleisch kann der Körper nicht neu bilden
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Ein schützender Mantel: Unser Zahnfleisch schirmt unsere Zähne vor Kälte, Säure und Bakterien ab und gibt ihnen Halt. Das können Sie tun, damit es gesund bleibt.

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Nicht nur die Zähne, auch das Zahnfleisch braucht die richtige Pflege, um gesund zu bleiben. Sonst droht ein Zahnfleischschwund.

Dann zieht sich das Zahnfleisch zurück und legt die Zahnhälse frei, die dann besonders empfindlich sind - etwa gegenüber Wärme und Kälte. Außerdem haben Bakterien dort ein leichtes Spiel. Für ein gesundes Zahnfleisch gibt die Initiative ProDente diese Tipps:

Verlorenes Zahnfleisch kann der Körper nicht neu bilden. Wer also merkt, dass sich das Zahnfleisch zurückzieht, sollte damit zum Zahnarzt oder der Zahnärztin gehen.

Ursache kann eine Parodontitis sein, also eine bakterielle Entzündung im Mund. Früh entdeckt lässt sie sich am besten eindämmen. Bleibt die Parodontitis allerdings unbehandelt, kann man sogar Zähne verlieren.

Neben einer Entzündung kann aber auch eine falsche Putztechnik Schaden am Zahnfleisch anrichten. Wer mit der Zahnbürste besonders stark aufdrückt, kann es laut ProDente regelrecht "abschrubben". Beim Putzen sollte man daher sanft vorgehen.

Keinerlei Kontakt zwischen Bürste und Zahnfleisch ist aber auch keine Lösung: Laut ProDente ist es wichtig, dass man bis zum Zahnfleisch putzt - man sollte die Berührung der Bürste dort spüren können. So werden auch Bakterien und Essensreste entfernt, die sich am Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch befinden.

Entzündungen des Zahnfleisches - sie lassen sich im besten Fall vermeiden, wenn man die Zahnzwischenräume regelmäßig reinigt und damit von schädlichen Bakterien befreit.

Das geht mit Zahnzwischenraumbürsten, deren Größe zu den jeweiligen Zahnzwischenräumen passen sollte. Bei engen Zwischenräumen ist Zahnseide eine Alternative.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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