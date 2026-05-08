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Drehbeginn für Serie über Anfangstage der Beatles in Hamburg

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Regisseur Christian Schwochow ist Showrunner bei Beatles-Serie
©JORG CARSTENSEN, Pool, Afp, APA
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Die Macher der Serie "Hamburg Days" über die Anfänge der Beatles auf St. Pauli haben die Hauptdarsteller bekanntgegeben. Die Dreharbeiten finden in den kommenden Wochen in Hamburg, München und Liverpool statt, wie die betreuende PR-Agentur Just Publicity mitteilte. Die Serie basiert auf der Autobiografie von Klaus Voormann. Der heute 88-jährige Künstler arbeitete eng mit der Band zusammen und gestaltete zum Beispiel das Albumcover der Beatles-Platte "Revolver".

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Die Beatles werden gespielt von: Rhys Mannion (John Lennon), Ellis Murphy (Paul McCartney), Harvey Brett (George Harrison), Patrick Gilmore (Pete Best, Schlagzeuger der Beatles von 1960 bis 1962) und Louis Landau (Stuart Sutcliffe, damals Bassist der Band). Der deutsche Schauspieler Casper von Bülow ist als Voormann zu sehen.

Die Fernsehserie spielt in den 1960er-Jahren in den verrauchten Clubs auf der Reeperbahn und erzählt unter anderem von der Freundschaft der Beatles zur Künstlergruppe um Voormann. Auf dessen Biografie "Warum spielst Du "Imagine" nicht auf dem weißen Klavier, John?" basiert die Serie. Die damals noch unbekannte Band aus Liverpool war bei ihrer Ankunft in Hamburg noch fünfköpfig - und Ringo Starr hatte sich ihnen noch nicht angeschlossen.

In weiteren Rollen sind zu sehen: "Fack Ju Göhte"-Star Max von der Groeben, Laura Tonke, Trystan Pütter ("Ku'damm 56-63") und Luna Jordan ("Jenseits der Spree"). "Hamburg Days" wird unter anderem für das ZDF und BBC produziert.

Showrunner der sechsteiligen Serie ist der deutsche Regisseur Christian Schwochow ("The Crown"), das Drehbuch schreibt Jamie Carragher ("Succession"). Der in Berlin geborene Voormann wirkt als Berater an der Fernsehserie mit.

Aktuell ist auch ein vierteiliger Kinofilm über die Beatles geplant. Regisseur ist Sam Mendes, als Beatles-Darsteller sind Brancheninformationen zufolge Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) und Barry Keoghan (Ringo Starr) dabei.

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