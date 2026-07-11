Harry Kane lobt Trump nach gemeinsamer Golf-Runde

"Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach nur zu treffen. Ich habe okay gespielt. Aber ja, wenn der Präsident dich irgendwohin einlädt ...", sagte Kane über die gemeinsame Zeit mit dem nun 80-Jährigen in Palm Beach/Florida. "Es war eine einzigartige Erfahrung, und ich war einfach dankbar, dass er mich eingeladen hat, mitzuspielen", versicherte der 32-Jährige.

Trump hatte nach dem WM-Achtelfinalsieg der Engländer in Mexiko auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: "Harry Kane von England ist ein GROSSARTIGER Spieler!!!" Kurz darauf sagte der US-Präsident vor Reportern: "Ich mag ihn sehr. Er ist ein guter Golfer. Er ist wirklich großartig." Kane hat beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bisher sechs Tore erzielt.