ABO

Was bringt ein Schmerztagebuch?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nicht nur Schmerz notieren: Aktivitäten, Stimmung, Gedanken dazu
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Ein Schmerztagebuch führen? Diesen Rat geben viele Ärztinnen und Ärzte Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden - ohne dass sie die zentrale Ursache genau kennen. Ulrike Kaiser, Psychologische Psychotherapeutin, plädiert dafür, statt von einem Schmerztagebuch von einem Aktivitäten- und Befindlichkeits-Tagebuch zu sprechen. Ein Buch mit einem solchen Titel zu führen, sei für Betroffene motivierender.

von

News auf Google bevorzugen

Ein Aktivitäten- und Befindlichkeits-Tagebuch könne dabei helfen, Muster bei Schmerzen zu erkennen und mögliche Auslöser zu identifizieren, sagt Kaiser, die Mitglied im Präsidium der Deutschen Schmerzgesellschaft ist. Zugleich werde über das Geschriebene ersichtlich, welchen Einfluss welche Aktivitäten auf das Schmerzempfinden haben.

Betroffene können neben der Stärke der Schmerzen und der durchgeführten Aktivitäten auch Stimmungen und häufige Gedanken notieren.

Das Tagebuch sollte aus Sicht der Expertin aber kein Dauerprojekt sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Menschen mit chronischen Schmerzen sich darauf fokussieren, ihre Schmerzen zu beobachten. "Das trägt wenig dazu bei, die Schmerzen zu lindern", so Kaiser.

Ihr zufolge sollte man ein Aktivitäten- und Befindlichkeits-Tagebuch nicht länger als vier bis sechs Wochen und nur mit einem bestimmten Zweck führen. Etwa, um die eigenen Schmerzen und ihre Auslöser zu Beginn einer Therapie besser kennenzulernen.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gedanken, Stimmungen und Erwartungen können Schmerzen beeinflussen
Gesundheit
Chronische Schmerzen: Welche Rolle spielt unsere Psyche?
Getreidegift mit Potenzial
Technik
Pilzgift versetzt menschliche Proteinfabrik in Dornröschenschlaf
Erhitzte Speisen halten sich im Kühlschrank höchstens drei Tage
Gesundheit
Keim-Alarm? Wie lange sich vorgekochtes Essen hält
Umjubele Hochzeit in der Toskana
News
Måneskin-Frontmann David heiratet US-Sängerin Dove Cameron
Die TW5 sitzen eng und könnten bei kleinen Ohren etwas unbequem werden
Technik
Sennheiser TW5: AirPod-Antwort mit zwei Winz-Schrauben
++ ARCHIVBILD ++ Nicht verunsichern lassen! Ums Stillen gibt es viele Halb-Wahrheiten
Gesundheit
Baby an die Brust: 10 Still-Mythen im Check
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER