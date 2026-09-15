"Flashback": Matthias Reim blickt musikalisch zurück

Für die Platte, die am Freitag erscheint, hat Reim tief in seiner Vergangenheit gekramt. Elemente seiner größten Hits tauchen in neuen Kompositionen wieder auf. Die Idee dazu kam aus der Familie. Sein Sohn Julian habe sich alte Songs seines Vaters angehört, berichtet der Sänger im dpa-Interview.

Er habe ihm alte Demos vorgespielt und erzählt, wie damals gearbeitet wurde. Julians Urteil über eine der Aufnahmen sei gewesen: "Papa, das ist furchtbar." Reims erster Song, für den man heute ziemlich weit auf YouTube scrollen müsse, habe dem Sohn dagegen sehr gut gefallen. "Das ist eine geile Nummer. Das ist voll dieses Achtziger-Jahre-Ding mit der Story. Mach die doch noch mal." Das sei der Ausgangspunkt für das neue Album gewesen.

Bei seinen Konzerten habe er erlebt, wie stark die alten Lieder noch immer beim Publikum ankommen würden. Je älter er werde, desto mehr würden die Fans seine "Uraltsongs" feiern, erzählt er. Zeilen wie "groß wie ein Planet" oder "Verdammt, ich lieb' dich immer noch" stammten aus seinem früheren Schaffen. "Ich habe bewusst damit gespielt", sagt er. Solche Sätze hätten eine "plakative Wirkung", wenn er seine eigenen Zeilen von vor 35 Jahren heute wieder singe.

Seine Musik ist ein Mix aus Rock und Schlager. Auch auf dem neuen Album. 15 Lieder haben es auf die Platte geschafft. Vier Songs sind schon veröffentlicht worden. Im April erschien mit "Keine Freunde bleiben" ein Feature mit Ballermann-Star Mia Julia.

Sein großer Durchbruch kommt mit "Verdammt, ich lieb' dich". 1990 wird der Song zum Nummer-1-Hit. Der Erfolg bringt Geld und Ruhm. Auf den Höhenflug folgen aber finanzielle Probleme. Reim gerät in Schulden und muss 2006 Insolvenz anmelden, kämpft sich aber ein paar Jahre später zurück und veröffentlicht neue Musik. Dem Schlagerstar gelingt das Comeback. Heute füllt er wieder große Hallen.

Beim Interview zu der neuen Platte zeigt sich der Musiker entspannt. Doch die vergangenen Wochen waren alles andere als erholsam für ihn. Seine Tour zum 35. Jahrestag von "Verdammt, ich lieb' dich" ist so erfolgreich, dass sie ihm beinahe zu viel geworden ist. Andere Projekte liegen auf Eis, weil die Zeit fehlt.

Privat räumt Reim gerade auf. Er sei Ballast losgeworden, sagt der Familienvater. Er trennt sich von einigen seiner Motorräder, sein Boot kam weg. Auch seine 600 Quadratmeter große Villa mit zwei Schwimmbädern und 13 Zimmern in Stockach unweit vom Bodensee steht zum Verkauf, weil sie zu groß für seine Frau und die gemeinsame Tochter geworden sei. Jetzt wohne er in einem Neubau mit Wärmepumpe am Bodensee.

Er habe es nicht eilig, sagt Reim. Auch mit 70 könne er noch Projekte verwirklichen. Auf der Bühne möchte er ohnehin weitermachen. Eine Abschiedstour sei nicht geplant. Wann Schluss sei, entscheide "der liebe Gott". Im November wird er 69 Jahre alt. Er wolle das Hier und Jetzt genießen, sagt Reim. "Ich bin ja auch jetzt in dem Alter, wo man sich wirklich gerne erinnert und wo man sich auch erinnern darf." Das sei ja vermutlich so ein Altersding. Sein Opa habe schließlich auch ständig von früher erzählt. Wenn er zurückblicke, denke er vor allem an das Glücksgefühl. "Das war viel, viel stärker in mir" als die Schulden, die noch abzubezahlen waren. "Wenn du so vom Glück geküsst bist und dich dann zurückerinnerst, dann denk ich, es war notwendig."