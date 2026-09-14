Doku-Soap "Die Geissens" findet bei RTLzwei zu einem Ende

Seit 2011 begleitet RTLzwei Carmen und Robert Geiss sowie später auch ihre Töchter Davina und Shania in dem Format. "Zahlreiche bereits produzierte und aktuell entstehende neue Folgen werden noch über einen längeren Zeitraum bei RTLzwei und RTL+ zu sehen sein", teilte der Sender zudem mit. RTLzwei-Geschäftsführer Thorsten Braun dankte der Familie für die Zusammenarbeit. Carmen und Robert Geiss sprachen von RTLzwei als ihrer langjährigen TV-Heimat und kündigten ein "neues Kapitel" an.