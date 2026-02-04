ABO

Ex-Prinz Andrew aus der Royal Lodge ausgezogen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ehemaliger Prinz soll in Epstein-Skandal verwickelt sein
©APA, dpa, Swen Pförtner
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere britische Prinz Andrew (65) ist aus dem royalen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen. Das berichteten britische Medien am Mittwoch übereinstimmend. Der Bruder von König Charles III. (77), der wegen seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Ehren und Titel hatte abgeben müssen, ist demnach aus der Royal Lodge in ein Haus auf dem Landsitz Sandringham gezogen.

von

Es soll es sich zunächst um eine temporäre Bleibe handeln - der endgültige Umzug soll im April erfolgen. Freiwillig ist Andrew nicht ausgezogen, die Maßnahme hatte Charles III. praktisch angeordnet. In der herrschaftlichen Royal Lodge hatte Andrew über 20 Jahre lang gelebt.

Der Ex-Prinz, der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war auch in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft. Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ehemaliger Prinz soll in Epstein-Skandal verwickelt sein
Schlagzeilen
Ex-Prinz Andrew muss aus der Royal Lodge ausziehen
Ältester Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in 38 Punkten angeklagt
Schlagzeilen
Skandal-Prozess in Norwegen: Aussage von Høiby erwartet
Prozess gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit startet
Politik
Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit steht vor Gericht
In Europa ist Rauchen ein wichtiger Risikofaktor
Technik
Weltweit mehr als ein Drittel aller Krebsfälle vermeidbar
++ ARCHIVBILD ++ Für pflegende Angehörige ist gesunder Schlaf auch wichtig
Gesundheit
Wie pflegende Angehörige besser schlafen
Bei Zweier-Schleppliften sollte man besonders gut aufpassen
Gesundheit
So gelingt die Fahrt mit dem Schlepplift
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER