Erste Fotos von "The Batman 2" mit Robert Pattinson

Der erste "The Batman"-Film von Reeves war im März 2022 ein großer Kinoerfolg. In der recht düsteren Comic-Verfilmung spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman, Barry Keoghan als Joker.

Das Studio Warner Bros. kündigte schon 2022 eine Fortsetzung mit Pattinson in der Hauptrolle an, verschob das Erscheinungsdatum aber mehrmals. Aktuell ist der Kinostart für Oktober 2027 geplant. Neben der Original-Besetzung soll es laut US-Medienberichten in "The Batman: Part II" bekannte Neuzugänge geben, darunter Scarlett Johansson, Sebastian Stan und Charles Dance.