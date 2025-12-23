Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa bekamen viertes Kind

© APA, dpa, Britta Pedersen home Aktuell Schlagzeilen

Das vierte gemeinsame Kind von Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa ist auf die Welt gekommen. Das Paar teilte ein Foto des Babys auf Instagram. "Mein Sonnenschein 17.12.2025", schrieb die ehemalige Tennisspielerin Kurnikowa (44) dazu. Das Neugeborene ist auf dem Bild in eine Decke eingewickelt und trägt ein rosa-blau gestreiftes Mützchen. Neben dem Säugling liegt ein kleines Faultier-Kuscheltier. Namen oder Geschlecht des Kindes gaben die Eltern zunächst nicht preis.

von APA