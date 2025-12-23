News Logo
Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa bekamen viertes Kind

++ ARCHIVBILD ++ Iglesias ist seit 2001 mit Kurnikowa in einer Beziehung
©APA, dpa, Britta Pedersen
Das vierte gemeinsame Kind von Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa ist auf die Welt gekommen. Das Paar teilte ein Foto des Babys auf Instagram. "Mein Sonnenschein 17.12.2025", schrieb die ehemalige Tennisspielerin Kurnikowa (44) dazu. Das Neugeborene ist auf dem Bild in eine Decke eingewickelt und trägt ein rosa-blau gestreiftes Mützchen. Neben dem Säugling liegt ein kleines Faultier-Kuscheltier. Namen oder Geschlecht des Kindes gaben die Eltern zunächst nicht preis.

Der spanische Sänger (50, "Bailando", "Subeme La Radio") und die russische Sportlerin sind seit 2001 ein Paar. 2017 wurden sie Eltern der Zwillinge Lucy und Nicholas, 2020 kam Tochter Mary auf die Welt.

