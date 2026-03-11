Zeitplan für US-Mondlandung wackelt wegen SpaceX-Verzögerungen

Zwar halte die NASA offiziell an dem Zieljahr 2028 für die erste von zwei geplanten Landungen mit der SpaceX-Fähre fest. Die noch ausstehenden Entwicklungsarbeiten bei dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk sowie beim Konkurrenten Blue Origin von Jeff Bezos gefährdeten diesen Zeitplan jedoch. Eine Stellungnahme von SpaceX oder Blue Origin lag zunächst nicht vor. Die NASA hatte im vergangenen Monat eine zusätzliche Testmission in das Artemis-Programm aufgenommen und technische Herausforderungen eingeräumt.