Zeitplan für US-Mondlandung wackelt wegen SpaceX-Verzögerungen

NASA räumte technische Herausforderungen ein
©APA/APA/AFP/STEFANI REYNOLDS
Die Rückkehr von Astronauten auf den Mond könnte sich einem offiziellen Bericht zufolge wegen Problemen bei SpaceX weiter verzögern. Das "Starship"-Programm liege seit der Auswahl durch die US-Raumfahrtbehörde NASA im Jahr 2021 bereits mindestens zwei Jahre hinter dem Zeitplan zurück, teilte der Generalinspekteur der Behörde am Dienstag mit.

Zwar halte die NASA offiziell an dem Zieljahr 2028 für die erste von zwei geplanten Landungen mit der SpaceX-Fähre fest. Die noch ausstehenden Entwicklungsarbeiten bei dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk sowie beim Konkurrenten Blue Origin von Jeff Bezos gefährdeten diesen Zeitplan jedoch. Eine Stellungnahme von SpaceX oder Blue Origin lag zunächst nicht vor. Die NASA hatte im vergangenen Monat eine zusätzliche Testmission in das Artemis-Programm aufgenommen und technische Herausforderungen eingeräumt.

WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Über die Autoren

