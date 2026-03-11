Skyr mit Energydrink: Wie gesund ist der Social-Media-Trend?

Plus: So mancher verspricht sich vom Drink sowohl einen Energie- als auch einen Protein-Kick. Wie gesund ist diese Mische?

"Skyr selbst ist durchaus ein sinnvolles Lebensmittel", sagt die Ernährungsexpertin Daniela Krehl, Dabei handelt es sich um ein traditionelles Milchprodukt aus Island, das im Geschmack an Magertopfen erinnert, dabei aber cremiger ist.

"Skyr enthält rund 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, ist sehr fettarm und sättigt gut", zählt Krehl auf. Keine Überraschung also, dass bei vielen Hobby-Sportlerinnen und Fitness-Enthusiasten dieses Produkt längst einen festen Platz im Kühlschrank hat.

So weit, so gut: Vom zweiten Bestandteil des Trend-Getränks - den Energydrinks - ist die Ernährungsexpertin allerdings weniger angetan. Denn die enthalten mitunter viel Zucker - und viel Koffein.

Die Hersteller dürfen pro Liter bis zu 320 Milligramm Koffein einsetzen. Eine Untersuchung der Zeitschrift von "Öko-Test" aus April 2025 zeigt: Alle 22 untersuchten Energydrinks reizen diese Menge aus. Eine Dose von 250 Millilitern enthält somit 80 Milligramm Koffein - das ist etwa so viel wie eine kleine Tasse Kaffee.

Das Problem: Weil Zucker, Süßstoffe und Aromen den bitteren Koffeingeschmack überdecken, bleibt es oft nicht nur bei einer Dose, so Krehl. Wer mehrere Energydrinks hintereinander trinkt, kann unerwünschte Wirkungen wie Nervosität, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche und Herzrasen erleben.

Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche.

- Für sie liegt die Höchstmenge, die sie an Koffein aufnehmen sollten, geringer als für Erwachsene.

- Ein gesundheitliches Risiko besteht demnach, wenn sie am Tag mehr als 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen.

- Trinkt ein Jugendlicher mit 50 Kilogramm Körpergewicht eine große Dose Energydrink (500 Milliliter), ist die Menge überschritten, rechnen Expertinnen und Experten vor.

Bei Energydrinks gilt also: Erwachsene sollten sie nur in Maßen konsumieren, Kinder und Jugendliche am besten gar nicht. Es wird daher ein Verkaufsverbot von Energydrinks für Minderjährige gefordert.

Zurück zur Skyr-Energydrink-Mische: Kann sie dabei helfen, Fitnessziele zu erreichen? Hier erwartet man besser nicht zu viel.

"Zwar stimmt es, dass Koffein den Stoffwechsel kurzfristig anregen kann. Studien zeigen, dass es den Energieverbrauch leicht erhöht und die Fettverbrennung - insbesondere in Verbindung mit körperlicher Aktivität - steigern kann", erklärt Krehl. "Der Effekt ist jedoch relativ klein und macht so ein Getränk noch lange nicht zu einem "Fatburner" oder Fitness-Getränk."

Ob für den Trend-Drink oder einfach nur fürs Frühstück mit Haferflocken und Obst: Wer derzeit Skyr kaufen möchte, findet womöglich ein leeres Fach im Kühlregal vor.

Ernährungsexpertin Krehl hat eine Idee, wie man sich dann selbst helfen kann: "Magertopfen mit etwas Milch oder Mineralwasser cremig rühren - dann hat er eine ähnliche Konsistenz wie Skyr." Gut zu wissen: Magertopfen liefert sogar noch etwas mehr Eiweiß.