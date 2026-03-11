ABO

Schüsse auf Rihannas Haus - Anklage wegen versuchten Mordes

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Sängerin wurde bei dem Angriff nicht verletzt
©APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Wegen des Versuchs, Popstar Rihanna zu töten, ist in den USA Anklage gegen eine 35 Jahre alte Frau erhoben worden. Laut Staatsanwaltschaft wird der Verdächtigen unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt. Sie habe "versucht, die Musikerin Rihanna zu töten", als sie mehrere Schüsse auf das Haus der Sängerin in Los Angeles abgefeuert habe. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand. Der Verdächtigen droht laut Staatsanwaltschaft vom Dienstag lebenslange Haft.

von

Rihanna befand sich laut Polizei auf dem Grundstück, als die Schüsse fielen. Auch ihr Ehemann, US-Rapper A$AP Rocky, und die drei gemeinsamen Kinder seien zu Hause gewesen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Ermittler. Die abgefeuerten Schüsse trafen laut CNN unter anderem eine Grundstücksmauer. Auch ein Wohnwagen auf dem Gelände, in dem sich die auf Barbados geborene Sängerin und ihr Mann gerade befanden, sei getroffen worden, schrieb die Zeitung "Los Angeles Times" unter Berufung auf Ermittler.

Angaben zum möglichen Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Die Verdächtige habe mit einer halbautomatischen Waffe geschossen, berichtete die Staatsanwaltschaft weiter. Nach der Tat sei sie zunächst geflohen, konnte aber wenig später gefasst werden, hieß es. Auf freien Fuß könne die Frau aus dem Bundesstaat Florida nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,9 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro) kommen. Für Ende März ist eine Anhörung geplant.

Rihanna brachte 2005 mit "Pon de Replay" ihre erste Single heraus und wurde später mit Hits wie "Umbrella", "Work" und "Diamonds" zu den erfolgreichsten Pop-Sängerinnen überhaupt. Sie hat auch eine eigene Kosmetiklinie und Unterwäschemarke.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
NASA räumte technische Herausforderungen ein
Technik
Zeitplan für US-Mondlandung wackelt wegen SpaceX-Verzögerungen
Der Sonos Play soll mit Batterie-Ladung bis zu 24 Stunden laufen
Technik
Neuer Sonos Play: Lebenszeichen nach dem App-Debakel
Tollwut wird über Kratzer oder Bisse von infizierten Hunden übertragen
Gesundheit
Fernreisen mit Risiko - Tollwutimpfung dringend empfohlen
Magertopfen liefert noch etwas mehr Eiweiß als Skyr
Gesundheit
Skyr mit Energydrink: Wie gesund ist der Social-Media-Trend?
"Master of Ceremonies" Marc Abrahams bei einer Preisübergabe
Technik
Ig-Nobelpreis - USA zu unsicher: Preisverleihungsgala in Europa
Durchschnittliche Lufttemperatur im Februar lag bei 13,26 Grad
Technik
Global fünftwärmster Februar
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER