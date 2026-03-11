Fernreisen mit Risiko - Tollwutimpfung dringend empfohlen

Ein Infektionsrisiko besteht vor allem für Langzeitreisende, Abenteuerurlauber und Menschen, die viel Kontakt zu Tieren haben. Auch Kinder sind noch einmal mehr gefährdet.

Denn weltweit wird das Virus fast ausschließlich über Kratzer oder Bisse von infizierten Hunden auf Menschen übertragen, heißt es auf der Website der Weltgesundheitsorganisation WHO. Weil Kinder kleiner sind sowie oft weniger vorsichtig und nicht so erfahren im Umgang mit Tieren, werden sie viermal so häufig von Hunden gebissen wie Erwachsene.

Sollte man einen tollwutverdächtigen Tierkontakt gehabt haben, ist noch einmal ein Booster sinnvoll, am besten am selben Tag, eventuell noch ein weiteres Mal drei Tage später. Als Kontakt gelten Bisse, Kratzer und sogar Hundespeichel, der etwa durch Abschlecken auf die Haut kommt.

Wer ohne Grundimmunisierung in kritischem Gebiet von einem Hund gebissen wird, muss zusätzlich zum Aktivimpfstoff auch passiv immunisiert werden. Diese Präparate sind in Endemiegebieten aber oft nicht schnell und zuverlässig zu bekommen. Vorsorge ist somit sicherer.

Übrigens: Auch in Osteuropa können durchaus noch Füchse und Hunde Tollwut übertragen. Und selbst in offiziell tollwutfreien Ländern wie Österreich zirkulieren noch Viren in Fledermäusen.

Eine Übertragung dieser speziellen Viren auf den Menschen und andere Tiere ist laut den Experten zwar sehr unwahrscheinlich. Wer aber verdächtige Tierkontakte hatte, sollte sich von Arzt oder Ärztin beraten lassen.