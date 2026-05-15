Emilia Clarke verlor nach Gehirn-OPs Lebensmut

"Es war dieses Gefühl, als ob ich nicht hier sein sollte. Das wird kommen und mich holen." Nach ihrer zweiten Operation habe sie sich "emotional völlig verschlossen", schilderte die Britin. "Es war das Gegenteil von: Ich habe überlebt, mir geht es großartig!", sagte sie.

Clarke spielte in der Fantasy-Saga "Game of Thrones" von 2011 bis 2019 die Drachenkönigin Daenerys Targaryen. Nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel 2011 wurde bei ihr ein Aneurysma im Kopf entdeckt, eine mit Blut gefüllte Aussackung einer Arterie. Die Schauspielerin musste sich danach mehreren lebensrettenden Operationen unterziehen.