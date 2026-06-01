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Dua Lipa plant Hochzeitsparty auf Sizilien

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++ ARCHIVBILD ++ Dua Lipa und Callum Turner haben laut Berichten bereits geheiratet
©APA, dpa, Christoph Soeder
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Der britisch-kosovarische Popstar Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner haben Medienberichten zufolge in London standesamtlich geheiratet. Jetzt folgen die eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten, die für die Zeit von 5. bis 7. Juni in Sizilien geplant sind. Als Veranstaltungsort wird die historische Villa Valguarnera bei Palermo genannt. Erwartet werden laut italienischen Medienberichten rund 300 Gäste.

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Als logistisches Zentrum der Feierlichkeiten soll das Luxushotel Villa Igiea dienen. Für die Sängerin mit fast 90 Millionen Followern in den sozialen Medien und ihren 35-jährigen Ehemann laufen die Vorbereitungen in Palermo und Bagheria bereits auf Hochtouren. In Teilen von Palermo und Bagheria wurden bereits Verkehrs- und Parkbeschränkungen angekündigt.

Ein weiterer zentraler Veranstaltungsort ist die historische Villa Valguarnera in Bagheria. Die Villa diente in den vergangenen Jahren mehrfach als Film- und Fotokulisse. Außerdem war die Villa Kulisse für einen Werbespot von Dolce & Gabbana mit Sophia Loren unter der Regie von Giuseppe Tornatore.

Die standesamtliche Zeremonie wurde nach den Berichten überraschend in Dua Lipas Heimatstadt London gefeiert. Schauplatz war die Old Marylebone Town Hall, ein bei Prominenten beliebter Ort für Eheschließungen. Dort hatten bereits Persönlichkeiten wie Paul McCartney, Ringo Starr und Liam Gallagher geheiratet.

Für die Zeremonie soll Dua Lipa ein maßgeschneidertes Outfit von Schiaparelli in hellem Pastellblau getragen haben. Dazu kamen Schuhe der Marke Christian Louboutin und ein gelber Blumenstrauß. Turner erschien den Berichten zufolge in einem dunkelblauen Anzug von Ferragamo. Die 30-jährige Dua Lipa zählt mit Songs wie "Levitating", "Don't Start Now" und "Dance the Night" zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation.

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