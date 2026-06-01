ABO

Fünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Einsatzkräfte mussten nicht zum ersten Mal zu der Fabrik ausrücken
©Yonhap, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach einer Explosion in einer südkoreanischen Rüstungsfabrik sind mindestens fünf Menschen gestorben. Weitere zwei Personen wurden schwer verletzt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Explosion ereignete sich am Vormittag (Ortszeit) in einer Anlage des südkoreanischen Konzerns Hanwha Aerospace in Daejeon, rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Auf Fotos ist zu sehen, wie dunkle Rauchschwaden aus dem betroffenen Gebäude aufsteigen.

von

Südkoreas Ministerpräsident Kim Min Seok rief die Behörden dazu auf, sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte und Geräte für die laufenden Rettungsarbeiten zu mobilisieren. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte.

Der Hanwha Aerospace Standort in Daejeon gilt als zentral für die koreanische Rüstungsindustrie. Laut Berichten werden dort unter anderem Raketentriebwerke entwickelt und Raketentreibstoff hergestellt.

In derselben Anlage kam es in den letzten Jahren bereits zweimal zu Explosionen. Im Mai 2018 starben dabei fünf Menschen, im Februar 2019 drei Personen. Genau wie die zwei vergangenen Unfälle soll sich die jetzige Explosion im Zusammenhang mit Arbeitsprozessen rund um Raketenantriebe ereignet haben, wie das südkoreanische Online-Medium News1 berichtete. Offiziell bestätigt ist das nicht. Die genaue Ursache der Explosion wird noch von den Behörden ermittelt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Erst traurig, dann wieder hoffnungsvoll: Gefühle können sich ändern
Gesundheit
Urlaub und Co.: Was, wenn ich Schönes nicht genießen kann?
Neues Medikament wurde auf Wirksamkeit untersucht
Technik
Wesentlicher Behandlungsfortschritt bei Bauchspeicheldrüsenkrebs
Spargel punktet mit Vitaminen und krebshemmenden Inhaltsstoffen
Gesundheit
Spargel ist ein leichter Genuss
Die neue Regelung ist seit Montag in Kraft
Reisen & Freizeit
Italien erstattet bei langen Autobahn-Staus die Maut zurück
Neue Regelung seit Montag in Kraft
Reisen & Freizeit
Geld zurück bei langen Autobahn-Staus in Italien
Bronzemonument in der City: Das Stiertreiben während der Fiesta
Reisen & Freizeit
100 Jahre "Fiesta" – auf Hemingways Spuren in Pamplona
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER