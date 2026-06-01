Tochter kommt aus Sorge um Mette-Marit nach Hause

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor wolle sie auch abschließen, sagte Haakon. "Wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen."

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Jetzt gehe es ihr noch einmal schlechter, sagte ihr Mann Haakon. Der Thronfolger verkürzte seine Japan-Reise in dieser Woche deshalb von vier auf drei Tage. "Ich fühle mich weit weg von zu Hause", erklärte er. "Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und mit Mette zusammen zu sein. Es geht ihr jetzt schlecht, deshalb wollte ich das."