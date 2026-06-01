ABO

Tochter kommt aus Sorge um Mette-Marit nach Hause

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Prinzessin Ingrid Alexandra will Zeit mit ihrer Mutter verbringen
©OLE BERG-RUSTEN, Afp, APA, NTB
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kehrt aus Sorge um ihre schwer kranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück. "Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun", sagte Kronprinz Haakon norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. "Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein."

von

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor wolle sie auch abschließen, sagte Haakon. "Wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen."

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Jetzt gehe es ihr noch einmal schlechter, sagte ihr Mann Haakon. Der Thronfolger verkürzte seine Japan-Reise in dieser Woche deshalb von vier auf drei Tage. "Ich fühle mich weit weg von zu Hause", erklärte er. "Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und mit Mette zusammen zu sein. Es geht ihr jetzt schlecht, deshalb wollte ich das."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Einsatzkräfte mussten nicht zum ersten Mal zu der Fabrik ausrücken
Politik
Fünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik
Erst traurig, dann wieder hoffnungsvoll: Gefühle können sich ändern
Gesundheit
Urlaub und Co.: Was, wenn ich Schönes nicht genießen kann?
Neues Medikament wurde auf Wirksamkeit untersucht
Technik
Wesentlicher Behandlungsfortschritt bei Bauchspeicheldrüsenkrebs
Spargel punktet mit Vitaminen und krebshemmenden Inhaltsstoffen
Gesundheit
Spargel ist ein leichter Genuss
Die neue Regelung ist seit Montag in Kraft
Reisen & Freizeit
Italien erstattet bei langen Autobahn-Staus die Maut zurück
Neue Regelung seit Montag in Kraft
Reisen & Freizeit
Geld zurück bei langen Autobahn-Staus in Italien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER