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Dänische Altkönigin Margrethe erneut im Krankenhaus

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Altkönigin Margrethe muss kommende Woche im Spital bleiben
©IDA MARIE ODGAARD, Afp, APA
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Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige wird wegen eines Blutergusses im Hüftbereich sowie leichter Dehydrierung behandelt, wie die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf das Königshaus berichtete. Margrethe gehe es den Umständen entsprechend gut, sie sei guter Stimmung.

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Die Altkönigin wird den Angaben zufolge in der kommenden Woche zur Behandlung und Beobachtung im Krankenhaus bleiben - und deshalb auch die Beisetzung des norwegischen Königs Harald V. am Mittwoch in Oslo verpassen. Margrethe muss bereits zum dritten Mal in diesem Jahr im Krankenhaus behandelt werden.

Im Mai war sie zunächst mit einer sogenannten Angina pectoris – also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Kopenhagener Universitätskrankenhaus gekommen. Kurz nach ihrer Entlassung wurde sie wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt. Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

Queen Margrethe of Denmark attends a concert by the Royal Life Guards Music Corps, on the occasion of her 86th birthday, in the Inner Courtyard at Fredensborg Palace, on April 16, 2026. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

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