Dänische Altkönigin Margrethe erneut im Krankenhaus

Die Altkönigin wird den Angaben zufolge in der kommenden Woche zur Behandlung und Beobachtung im Krankenhaus bleiben - und deshalb auch die Beisetzung des norwegischen Königs Harald V. am Mittwoch in Oslo verpassen. Margrethe muss bereits zum dritten Mal in diesem Jahr im Krankenhaus behandelt werden.

Im Mai war sie zunächst mit einer sogenannten Angina pectoris – also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Kopenhagener Universitätskrankenhaus gekommen. Kurz nach ihrer Entlassung wurde sie wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt. Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.