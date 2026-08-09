Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bekommen drittes Kind

"Unser Glück könnte kaum größer sein - wir freuen uns riesig auf unseren Familienzuwachs", sagte die Schauspielerin. Nach ihrem Urlaub kehrt sie zunächst ab Mitte August wieder ans Set zurück. Sie werde noch "viele Monate in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen sein, bevor sie in ihre Babypause startet".

Das Kollegenpaar ist seit August 2018 verheiratet. Kavazi nahm unter anderem 2023 auch an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil.