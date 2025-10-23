News Logo
ABO

Brigitte Bardot weist Gerücht über Gesundheitszustand zurück

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
91-jährige Filmikone Brigitte Bardot wurde operiert
©AFP, APA, VALERY HACHE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die 91 Jahre alte französische Filmikone Brigitte Bardot hat Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen. "Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese 'Fake News' über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht", erklärte sie am Mittwoch im Onlinedienst X.

von

Über den Gesundheitszustand von Bardot, bekannt durch Filme wie "Und ewig lockt das Weib" und "Verachtung", waren zuletzt immer wieder Gerüchte kursiert. Sie unterzog sich in der vergangenen Woche in einer Privatklinik in Südfrankreich einer Operation. Ihr Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen "kleinen" Eingriff gehandelt habe, der "außerordentlich gut" verlaufen sei. Am Freitag kehrte Bardot nach Saint-Tropez nach Hause zurück. Dort lebt sie seit langer Zeit zurückgezogen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
UNO-Generalsekretär sprach vor Weltorganisation für Meteorologie
Technik
UNO-Generalsekretär: Überschreiten von 1,5-Grad-Ziel "unvermeidlich"
UNO-Generalsekretär sprach vor Weltorganisation für Meteorologie
Politik
Guterres: Überschreiten von 1,5-Grad-Ziel "unvermeidlich"
36-jährige US-Schauspielerin ist dafür dankbar
Schlagzeilen
Dakota Johnson lernte positives Körpergefühl von der Mutter
++ ARCHIVBILD ++ Die Schauspielerin kümmert sich um ein Sanierungsprojekt
News
Fernandes nutzt kinderfreie Zeit für Sanierungsprojekt
Fundort liegt 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Reykjavik
Technik
Erstmals Gelsen in Island entdeckt
Tomaten sollte man nur in reifem Zustand essen
Gesundheit
Unreife Tomaten enthalten giftiges Solanin
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER