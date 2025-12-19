News Logo
Winterlicher Milchreis wie aus dem Märchen

Der Milchreis eignet sich sowohl als Hauptspeise als auch als Dessert
©APA, hauptstadtkueche.blogspot.com, Doreen Hassek
Wer kennt das Märchen vom süßen Brei? Ungefähr so verhält es sich mit diesem Milchreis. Wenn er nicht am selben Tag aufgegessen wird, dann einfach am nächsten Tag aufwärmen, noch mal etwas Milch dazu gießen und der Brei vermehrt und vermehrt sich.

Der Milchreis eignet sich also gut als süßes Mittagessen und am nächsten Tag als Dessert. Ich finde, Milchreis ist auch so ein richtiges Soulfood. Er gibt einem sofort dieses schöne Wohlfühl-Kindheitsgefühl - wie eine Umarmung oder eine warme Kuscheldecke.

Und was gibt es Schöneres, als nach einem langen Spaziergang im - hoffentlich - verschneiten Wald eine Portion Milchreis zu essen, der so richtig nach Winter schmeckt. Mit Äpfeln und Nüssen und wer das Ganze noch mit Tonkabohne abschmecken möchte, mit einem Hauch von Marzipan.

Für den Milchreis:

Für das Topping:

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

---: FOTO: APA/hauptstadtkueche.blogspot.com/Doreen Hassek

