Mariele Millowitsch ist nicht verrückt nach Weihnachten

"Ich bin nicht so weihnachtsverrückt. Ich finde, das Schönste ist immer, wenn an Heiligabend um 14.00 Uhr die Geschäfte schließen und schlagartig Ruhe ist." Sie selbst feiere Weihnachten mit Freunden.

Millowitsch ist am Ersten Weihnachtstag um 20.15 Uhr im ZDF in dem Spielfilm "Weihnachten im Olymp" zu sehen. Sie spielt darin die langjährige Kaufhaus-Geschäftsführerin Lale, die nach 40 Jahren ihre erste Liebe (Joachim Król) wiedersieht. Doch nicht nur für sie hält die Weihnachtsnacht Überraschungen bereit: Gleich mehrere Menschen haben sich nach Geschäftsschluss in dem Konsumtempel einschließen lassen. Einige sind nur auf der Suche nach einer Bleibe für eine Nacht, andere hoffen auf ihr persönliches Weihnachtswunder. Gedreht wurde der Film in einem Kaufhaus in der litauischen Hauptstadt Vilnius.