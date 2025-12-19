Drei Tote bei Angriffen in U-Bahn-Stationen in Taipeh

Der maskierte Täter hatte demnach in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof von Taipeh und im U-Bahnhof Zhongshan mit einer Stichwaffe auf Menschen eingestochen und zudem "fünf oder sechs Brand- oder Rauchbomben" geworfen. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es neben den drei Todesopfern auch fünf Verletzte. Nach Angaben von Regierungschef Cho erlitten die meisten Opfer Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt. Drei Menschen erlitten seinen Angaben zufolge einen Herzinfarkt.

Unter den Toten ist nach Angaben des Bürgermeisters auch ein Mann, der in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof versucht hatte, den Angreifer zu stoppen. "Leider wurde er angegriffen und ist gestorben", sagte Chiang.

Von der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA verbreitete Fotos zeigen einen auf dem Boden liegenden Behälter am Tatort am Hauptbahnhof, der von der Spurensicherung untersucht wird. Ein in Online-Netzwerken veröffentlichtes Video zeigt dichten weißen Rauch in einer U-Bahn-Station. Präsident Lai Ching-te kündigte an, die Hintergründe der Tat schnell aufzuklären. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten", betonte er.

In ganz Taiwan wurden nach den Angriffen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Regierungschef Cho sagte, an "allen wichtigen Orten" wie Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, Flughäfen und Autobahnen seien die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten. 2014 hatte ein Mann in einer U-Bahn in Taipeh mit einem Messer auf Passagiere eingestochen und vier Menschen getötet. Er wurde zum Tode verurteilt und 2016 hingerichtet.