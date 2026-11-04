Bob Dylan traf Papst Leo XIV. im Vatikan

"Es war eine unglaublich bewegende Erfahrung - eine Begegnung, die sich wahrhaft historisch anfühlte, begleitet von dem ständigen Gefühl, dass bei jedem Schritt durch den Apostolischen Palast alles passieren könnte!", schrieb Spadaro weiter.

Der 85-jährige Songwriter, der 2016 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, wandte sich Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zeitweise intensiv dem Christentum zu. Dylans Heimatstadt Duluth im US-Bundesstaat Minnesota liegt nicht weit von Chicago im Bundesstaat Illinois entfernt, dem Geburtsort des 71-jährigen Papstes.