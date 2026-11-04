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Bob Dylan traf Papst Leo XIV. im Vatikan

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Bob Dylan wandte sich intensiv dem Christentum zu
©Handout, APA, VATICAN MEDIA
Bob Dylan hat am Mittwoch Papst Leo XIV. im Vatikan getroffen. "Heute habe ich Bob Dylan gemeinsam mit Andrea Monda (Chefredakteur der Vatikanzeitung L'Osservatore Romano) zu einer Begegnung mit Papst Leo begleitet", schrieb der Chefredakteur der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, Pater Antonio Spadaro, in den sozialen Medien. Dazu veröffentlichte er zwei Fotos, die Dylan mit schwarzer Kapuze und den Papst zeigen.

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"Es war eine unglaublich bewegende Erfahrung - eine Begegnung, die sich wahrhaft historisch anfühlte, begleitet von dem ständigen Gefühl, dass bei jedem Schritt durch den Apostolischen Palast alles passieren könnte!", schrieb Spadaro weiter.

Der 85-jährige Songwriter, der 2016 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, wandte sich Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zeitweise intensiv dem Christentum zu. Dylans Heimatstadt Duluth im US-Bundesstaat Minnesota liegt nicht weit von Chicago im Bundesstaat Illinois entfernt, dem Geburtsort des 71-jährigen Papstes.

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