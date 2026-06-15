"Alf"-Star Anne Schedeen 77-jährig gestorben

Anne Schedeen spielte in der erfolgreichen US-Sitcom die Mutter der Tanner-Familie. Diese nimmt den Außerirdischen Alf bei sich auf, nachdem er mit seinem Raumschiff versehentlich in deren Garage kracht. Das Zottelmonster vom Planeten Melmac bringt das Leben der Tanners mächtig durcheinander, außerdem trachtet Alf (Außerirdische Lebensform) nach deren Kater Lucky, denn Katzen sind seine Lieblingsspeise.

Zu Alfs Markenzeichen zählten auch jede Menge freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz "Null Problemo!" legendär. Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 in 102 Folgen und wurde auch in Deutschland zum TV-Hit.

Von dem Serien-Cast lebt nun nur noch Andrea Elson, die Tochter Lynn spielte. 2024 starb im Alter von nur 46 Jahren US-Schauspieler Benji Gregory, der in der Serie Tanner-Sohn Brian verkörperte. Max Wright (Wille Tanner) starb 2019, Alf-Darsteller Michu Meszaros bereits 2016.