ABO

"Alf"-Star Anne Schedeen 77-jährig gestorben

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Sie wurde in der Fernsehserie "Alf" als Kate Tanner berühmt - nun ist die US-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben. Der langjährige Agent der Schauspielerin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod berichtet. Sie beriefen sich auch auf einen Facebook-Post von Schedeens Familie auf dem Profil der Schauspielerin.

von

Anne Schedeen spielte in der erfolgreichen US-Sitcom die Mutter der Tanner-Familie. Diese nimmt den Außerirdischen Alf bei sich auf, nachdem er mit seinem Raumschiff versehentlich in deren Garage kracht. Das Zottelmonster vom Planeten Melmac bringt das Leben der Tanners mächtig durcheinander, außerdem trachtet Alf (Außerirdische Lebensform) nach deren Kater Lucky, denn Katzen sind seine Lieblingsspeise.

Zu Alfs Markenzeichen zählten auch jede Menge freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz "Null Problemo!" legendär. Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 in 102 Folgen und wurde auch in Deutschland zum TV-Hit.

Von dem Serien-Cast lebt nun nur noch Andrea Elson, die Tochter Lynn spielte. 2024 starb im Alter von nur 46 Jahren US-Schauspieler Benji Gregory, der in der Serie Tanner-Sohn Brian verkörperte. Max Wright (Wille Tanner) starb 2019, Alf-Darsteller Michu Meszaros bereits 2016.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
News
"Liebste Freundin": Abba trauert um langjährige Managerin
Auch Kunstbiennale in Venedig betroffen
Reisen & Freizeit
"Kulturstreik" legt Italiens Museen und Theater teils lahm
Taylor Swift auf dem roten Teppich vor der Zeremonie in New York
News
Jüngste Frau: Taylor Swift nun in Songwriters Hall of Fame
Ariana Grande will nichts mit "abscheulichem Schwachsinn" zu tun haben
Schlagzeilen
Ariana Grande verbietet Trump-Regierung Nutzung ihrer Musik
Troja von oben
Technik
Troja bis Pompeji: Sachbuch über Ruinenstädte in der Antike
Jon Davison von Yes
News
"Aurora": Neues Album der Prog-Rock-Ikonen Yes
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER