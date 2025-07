Die Geschichte der Linzer Eisenhandstraße: Sagen, Streit und ein Stück Stadttheater

Um die Herkunft der Bezeichnung „Eiserne Hand“ ranken sich jedoch unterschiedliche Deutungsversuche. Eine sagenhafte Erklärung für den Linzer Freisitz stellt eine Verbindung zu einem adeligen Fräulein her, das in dem Haus wohnte und einen so wilden Hund besessen haben soll, dass man diesen nur mit einem eisernen Handschuh füttern konnte. Aber auch diesen soll der Hund zerbissen haben. Zum Wahrzeichen wurde dann eine eiserne Hand an dem Haus angebracht. Eventuell ist diese Deutung aber erst entstanden, als die Adelsfamilie Ungnad von Weißenwolff (ab 1635) im Besitz dieses Hauses war und in ihrem Wappen einen weißen Wolf führte. Eine weitere, ebenfalls sagenhafte Deutung bezieht sich auf ein nicht eingehaltenes Eheversprechen der Tochter des angeblichen Besitzers der Eisernen Hand, weswegen der geprellte Freier seinen Konkurrenten festnehmen ließ und diesen hinrichten lassen wollte. Dabei sollte ihm zuerst die Hand und dann der Kopf abgeschlagen werden. Das Richtschwert durchschlug aber den Eisenhandschuh nicht und dabei stellte sich heraus, dass nicht der Konkurrent, sondern die wortbrüchige Tochter in der Rüstung steckte. Das hat ihren Vater dann dazu bewogen, dass er sie befreite und die eiserne Hand an die Pforte seines Freisitzes nageln ließ. Das ist zwar eine nette Geschichte, aber auch dieser Interpretationsversuch geht wohl in die Irre, da die genannten Namen der Besitzer in keiner Weise mit den historisch verbürgten Tatsachen in Einklang zu bringen sind. Eine ebenfalls häufig anzutreffende Variante der Erklärungsversuche bezieht sich auf einen eisernen Wegweiser in Form einer Hand, der zu verschiedenen Zwecken errichtet werden konnte wie etwa auch die „Eiserne Hand“ in Bad Leonfelden als ehemaliges Aushängezeichen für das Marktrecht oder als Wegweiser für Napoleons Truppen.