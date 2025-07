Hallstatt deutlich älter als gedacht: Funde weisen Siedlung vor 7.500 Jahren nach

Nochmals erstaunlicher mache die Funde, dass sie in etwa aus der Zeit datieren, in der die allerersten sesshaft lebenden Menschen in unsere Breiten kamen. „Die früheste bäuerliche Siedlung datiert um 5.600 vor Christus und liegt in Brunn am Gebirge“ – also im Wiener Raum, sagte Grömer. Das ist ob der Lage im fruchtbaren Wiener Becken nahe der Donau auch logisch. Im Salzkammergut waren die Umstände völlig anders. Dass man sich trotzdem dorthin vorgewagt hat, sei eben nur mit den Salzvorkommen zu erklären: „Woher auch immer sie wussten, dass es das dort gibt.“

Die nun gehobenen Artefakte geben laut Grömer auch erstaunliche Einblicke in das Leben der ersten Hallstätterinnen und Hallstätter in der Jungsteinzeit (Neolithikum). Gefunden wurden etwa Keramikfragmente. Das zeige, dass die Menschen Vorräte anlegten – eine Grundvoraussetzung für das Überleben. „Keramik taucht in Zentraleuropa erst vor 7.500 Jahren auf. Darum freut uns der Fund so sehr“, betonte die Archäologin. Zudem fand man Tierknochen – wahrscheinlich von Rind, Schwein, Schaf oder Ziege.