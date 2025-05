80 Jahre Kriegsende: „1945 – Eine Zeitenwende, wie es kaum eine zweite gab“

Sehr erschütternd ist auch der Bericht über Vergewaltigungen durch russische Soldaten in einer Weinviertler Gemeinde. Würden Sie sagen, das ist ein unterbeleuchtetes, weil tabubehaftetes Thema in Zusammenhang mit Kriegsgewalt?

Wenn ich Ihre Frage auf die sexuelle Gewalt in Österreich 1945 eingrenze, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das Thema jemals wirklich ein Tabu gewesen wäre und man nicht darüber gesprochen habe. Mir kommt in diesem Zusammenhang ein Wiener Uni-Professor in den Sinn, der Anfang der 1990er-Jahre in einer Vorlesung im Plauderton sogar davon sprach, dass das Ausmaß der Vergewaltigungen in Ostösterreich in der Öffentlichkeit stark übertrieben wurde. Wer die drastischen Berichte und Ego-Dokumente von 1945 liest, kann eine solche Aussage wirklich nicht begreifen.

Ein Tabu war es für die allermeisten Frauen, die selbst missbraucht und vergewaltigt worden waren, ihre eigenen, persönlichen Erfahrungen zu thematisieren. Aber um das zu verstehen, muss man wahrlich kein Psychologe sein. Bemerkenswert an dem erwähnten Bericht aus der Weinviertler Gemeinde Prottes ist es daher auch, dass viele Frauen nach rund 40 Jahren überhaupt dazu bereit waren, mit dem Autor – ein Sohn des Dorfes, den sie seit seiner Kindheit her kannten – über die selbst erlittene sexuelle Gewalt offen zu sprechen. Dergleichen findet sich selten in der Fachliteratur.

Man kann es vielleicht so sagen: Allgemein waren die Schändungen und Vergewaltigungen immer ein Thema, auch in geschichtlichen Darstellungen. Aber über das selbst erlittene Leid wollten die Opfer in der Regel nicht sprechen. Da gab und gibt es tatsächlich starkes Tabu.